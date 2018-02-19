11:18 | ОЛИМПИАДА

МОК разместил пятое кольцо Сочи-2014 на страницах своего сайта с ошибкой 404

Ошибка 404 на официальном сайте МОК. Фото olympic.org
Ошибка 404 на официальном сайте МОК. Фото olympic.org
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МОК на своем официальном сайте использует фотографию с олимпийскими кольцами с церемонии открытия Игр-2014 в Сочи для иллюстрации страниц портала с ошибкой 404 (страница не найдена). В этой версии логотипа одно из колец представлено в нераскрытом виде, внешне напоминающем снежинку. 

В случае перехода на страницу с ошибкой 404 пользователь видит данную фотографию с подписью "Порой все идет не так, как планировалось", а также рекомендацией по поиску информации на портале.

Пример страницы сайта МОК с ошибкой 404 - здесь

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Говорим: Володя, подразумеваем: фейк

11:43

Весёлый©

Логично. Всё не то, чем кажется.

11:34

karlikf1

Точно - "видет" )))

11:27

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