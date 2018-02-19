МОК разместил пятое кольцо Сочи-2014 на страницах своего сайта с ошибкой 404

МОК на своем официальном сайте использует фотографию с олимпийскими кольцами с церемонии открытия Игр-2014 в Сочи для иллюстрации страниц портала с ошибкой 404 (страница не найдена). В этой версии логотипа одно из колец представлено в нераскрытом виде, внешне напоминающем снежинку.

В случае перехода на страницу с ошибкой 404 пользователь видит данную фотографию с подписью "Порой все идет не так, как планировалось", а также рекомендацией по поиску информации на портале.

Пример страницы сайта МОК с ошибкой 404 - здесь