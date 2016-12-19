МОК продлил крайний срок для выборов руководства НОК Кении

МОК продлил крайний срок для проведения выборов руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Кении до марта 2017 года, информирует Inside the Games. Ранее МОК рассматривал возможность прекращения членства НОК Кении, если проблема коррупции в организации не будет решаться с помощью правительства.

Правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, которые были на Олимпийских играх 2016 года. Несколько чиновников были арестованы по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением.

Расследование началось 18 августа. Спортсмены на Олимпиаде жили в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации домой был задержан на несколько дней - чиновники хотели найти билеты подешевле. Также в составе делегации были люди, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.