МОК продлил контракт с официальным спонсором

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил контракт с одним из официальных спонсоров организации - компанией Samsung, информирует официальный сайт комитета. Новое соглашение рассчитано на 10 лет.

Об этом было объявлено в Сеуле (Республика Корея) на церемонии подписания контракта между президентом МОК Томасом Бахом и вице-президентом Samsung Джей Сул Ю.

Компания продолжит выступать в качестве олимпийского партнера в категории оборудования беспроводной связи и вычислительной техники. В рамках соглашения МОК и Samsung продолжат развивать стратегическое цифровое сотрудничество с целью вовлечения молодых поколений по всему миру в продвижение спорта и ценностей олимпизма.

Samsung окажет поддержку МОК на Олимпийских играх в Токио в 2020 году и будет поддерживать соревнования вплоть до Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году (в том числе - все молодежные игры). Компания также продолжит оказывать поддержку Национальным олимпийским комитетам и их командам.

Первыми играми для Samsung в качестве партнера организации стали зимние Олимпийские игры в Нагано в 1998 году. Компания также продолжит выступать в качестве мирового партнера Международного паралимпийского комитета, расширяя отношения, которые начались в 2006 году.