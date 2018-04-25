МОК приветствует идею Грузии подать заявку на Олимпиаду-2030

МОК приветствует идею правительства Грузии подать заявку на проведение Олимпиады-2030. Об этом заявила в среду в Тбилиси вице-президент МОК Наваль Эль-Мутавакель после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

- Обсуждалась инициатива правительства Грузии о перспективе проведения в стране зимних Олимпийских игр-2030, - цитирует ТАСС Мутавакель. - Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение.

Развитие горнолыжных курортов и зимних видов спорта является одним из важных приоритетов правительства.