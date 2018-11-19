МОК пригрозил Тайваню

Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на Тайвань в связи с возможным изменением названия, под которым представители республики будут выступать на Олимпийских играх-2020 в Токио, информирует AFP.

В субботу на Тайване пройдет голосование. Будет решаться вопрос, под каким названием государству участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Варианта два – Китайский Тайбэй (как это сейчас) или Тайвань.

МОК направил предупредительные письма в Олимпийский комитет Китайского Тайбэя (CTOC) и в правительство Китайской республики.