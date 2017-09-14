МОК предупредили о коррумпированности Нузмана еще восемь лет назад

Бывший сотрудник национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Альберто Мюррей Нето сообщил, что еще восемь лет назад посылал в Международный олимпийский комитет (МОК) письма о коррумпированности Карлоса Артура Нузмана, информирует AP. Отмечается, что МОК тогда ответил Нето, что его опасения приняты к сведению.

- Я был противником Нузмана в его желании провести Олимпийские игры в Бразилии, - отметил Нето. - Также я был против того, как он распоряжался деньгами на крупных соревнованиях. По-моему, тратить деньги на такой крупный турнир было неуместно. Ведь в стране много других проблем, таких как здравоохранение и преступность.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Бразилии подозревает главу Национального олимпийского комитета Бразилии Нузмана в даче взятки в размере 2 миллионов долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016. Нузман отказался давать показания, в его доме прошли обыски.

Рио-де-Жанейро победил в финальном раунде голосования Мадрид (66:32), при этом столица Испании набрала больше всего голосов в первом раунде. Столицей Игр-2020 стал Токио.