МОК получил заверения Ким Чен Ына о готовности КНДР участвовать в Олимпиадах 2020 и 2022 годов

Президент МОК Томас Бах рассказал об итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсуждали участие северокорейских спортсменов в предстоящих Олимпиадах.

– Во время моего визита в КНДР и во время встречи, где был господин Ким Чен Ын, я получил полные заверения от КНДР принять участие не только в Олимпиаде-2020 в Токио и в Пекине в 2022 году, но и в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в 2020 году в Лозанне, – цитирует "Р-Спорт" Баха.

Напомним, Игры-2020 пройдут в Токио, а хозяйкой Олимпиады-2022 будет Пекин.