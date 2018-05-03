16:06 | ОЛИМПИАДА

МОК подаст апелляции в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS по 28 россиянам

МОК vs Россия: ответный удар. Фото AFP
МОК vs Россия: ответный удар. Фото AFP

Пресс-атташе Международного олимпийского комитета (МОКМарк Адамс сообщил, что организация подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по оправданию российских спортсменов.

- Мы недовольны и вердиктом, и мотивировкой CAS, – цитирует слова Адамса AP. 

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида пожизненно дисквалифицировал 43 российских спортсмена. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян и постановил, что их результаты на Играх-2014 должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.

Апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены - пожизненное отстранение от Олимпиад заменено пропуском только Игр в Пхенчхане. Список - здесь.

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