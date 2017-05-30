МОК, Париж и Лос-Анджелес договорились: Олимпиада-2024 – во Франции, Игры-2028 в США?

МОК, Франция и США близки к соглашению по проведению Олимпиады-2024 в Париже и Игр-2028 в Лос-Анджелесе, утверждает WSJ. По данным издания, высшее руководство оргкомитетов двух городов согласилось с этим предложением МОК, а все участвующие в этих переговорах понимают, что в этом процессе никто не должен стать проигравшим.

Таким образом, Париж сможет провести Олимпиаду в 100-летний юбилей Игр 1924 года, когда столица Франции последний раз принимала эти соревнования. В свою очередь Лос-Анджелес принимал Олимпийские игры в 1984 году.

Ранее представители Лос-Анджелеса настаивали, что они не заинтересованы в проведение Олимпиады в 2028 году, но в случае такого соглашения и еще четырех лет ожидания они могут получить дополнительные преимущества, в том числе финансовые гарантии и помощь от МОК.

Оба города стали финалистами на проведение Олимпийских игр-2024, хозяин которых будет назван 13 сентября в Лиме. Однако некоторые члены МОК, в том числе и президент организации Томас Бах, хотят сразу выбрать и хозяина Игр-2028.

Добавим, что уже 9 июня исполком МОК на заседании в Лозанне может проголосовать за одновременный выбор мест проведения Олимпиады 2024 и 2028 годов.