МОК открыл прием заявок на проведение Олимпиады-2026

МОК открыл официальный прием заявок на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, сообщает InsideTheGames. Страна-хозяйка будет определена летом 2019 года.

– На каждом этапе процедура выбора страны-хозяйки будет адаптирована к потребностям каждого города, она будет включать в себя непрерывный диалог между городами и МОК, благодаря которому будет совершенствоваться проект Игр, – приводит портал текст письма президента МОК Томаса Баха. – Это принесет пользу городам благодаря меньшему количеству промежуточных результатов на протяжении всего процесса заявки. Это значительно снизит бюджет кандидатов.

По данным СМИ, заявки на право принять Олимпийские игры могут подать Инсбрук и Тироль (Австрия), Сьон (Швейцария), Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).