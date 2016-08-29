МОК осудил действия властей Кувейта в отношении НОК страны

МОК выступил с заявлением по поводу ситуации в Кувейте, где власти страны взяли под свой контроль местный НОК и футбольную федерацию. Кувейт был дисквалифицирован ФИФА за вмешательство правительства в дела федерации, но власти Кувейта пошли еще дальше, устроили обыски в штаб-квартирах организаций, распустили их и назначили директивным способом руководителей НОК и федерации футбола.

– МОК решительно осуждает эти действия, которые лишь способствуют обострению ситуации, а не поиску решений, – приводит AFP заявление МОК. – Мы намерены привлечь чиновников к ответственности за нанесенный ущерб олимпийскому движению в Кувейте. Мы не признаем назначенное правительством руководство НОК и требуем проведения открытой процедуры реформирования организации.