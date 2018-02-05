МОК обсуждает возможность проведения Олимпиады-2026 с городами c трех континентов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация обсуждает с представителями городов и Национальных олимпийских комитетов c трех континентов возможность проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

- Вы, члены МОК, не так давно реформировали процесс выдвижения кандидатов, - цитирует ТАСС Баха. - Благодаря этому мы уверены, что сможем лучше справляться с вызовами, связанными с зимним Олимпийскими играми, среди которых географические условия, изменение климата и пути принятия политических решений при отсутствии уверенности в будущем у ряда западных стран.

На данный момент мы находимся на предварительной стадии переговоров с рядом городов и Национальных олимпийских комитетов c трех континентов, поэтому мы можем быть уверены, что во время следующей сессии МОК в Буэнос-Айресе сможем официально назвать города-кандидаты, которые пообещают нам великолепные Олимпийские игры 2026 года.