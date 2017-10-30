18:38 | ОЛИМПИАДА

МОК назначил глав координационных комиссий Игр-2024 и 2028


Президент МОК Томас Бах назначил председателей координацонных комиссий Олимпиад 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба комитета.

Координационную комиссию Игр-2024 возглавил президент НОК Бельгии Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн стал главой координационной комиссии Олимпиады-2028. 

Задача комиссий  - помогать оргкомитетам выполнять оперативные проекты в соответствии с олимпиийской повесткой-2020. 

Первый визит координационной комиссии МОК в Париж  запланирован на 2018 год.

Напомним, что Париж и Лос-Анджелес получили права на Олимпиады в сентябре этого года на сессии МОК в Лиме.

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