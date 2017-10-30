МОК назначил глав координационных комиссий Игр-2024 и 2028

Президент МОК Томас Бах назначил председателей координацонных комиссий Олимпиад 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба комитета.

Координационную комиссию Игр-2024 возглавил президент НОК Бельгии Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн стал главой координационной комиссии Олимпиады-2028.

Задача комиссий - помогать оргкомитетам выполнять оперативные проекты в соответствии с олимпиийской повесткой-2020.

Первый визит координационной комиссии МОК в Париж запланирован на 2018 год.

Напомним, что Париж и Лос-Анджелес получили права на Олимпиады в сентябре этого года на сессии МОК в Лиме.