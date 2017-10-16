МОК может включить в олимпийскую программу воркаут и паркур?

Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вариант включения в олимпийскую программу таких видов спорта, как воркаут и паркур. Об этом на сессии Всемирного форума молодежи и студентов (ВФМС) "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего" сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков.

В августе прошлого года сессия МОК утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли каратэ, серфинг, скейтборд, скалолазание и вернулся бейсбол/софтбол.

– Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт, – цитирует Жукова ТАСС. – В первую очередь, исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую – каковы телевизионные рейтинги, в третью – насколько они привлекательны для рекламодателей.

​В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь.