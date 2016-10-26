19:06 | ОЛИМПИАДА

МОК лишил Волкову бронзовой медали Олимпиады-2008

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянку Екатерину Волкову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

После перепроверки допинг-пробы Волковой в ней было обнаружено запрещенное вещество туринабол, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Четвертой стала еще одна представительница России Татьяна Архипова, которая теперь может получить бронзовую медаль.

Отметим, что перепроверка анализов спортсменов была проведена с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3736796

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КОММЕНТАРИИ (1)
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regiment

хоть бы одного китайца или американца лишили. даже намека такого нет

20:19

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