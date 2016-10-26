МОК лишил Волкову бронзовой медали Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянку Екатерину Волкову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

После перепроверки допинг-пробы Волковой в ней было обнаружено запрещенное вещество туринабол, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Четвертой стала еще одна представительница России Татьяна Архипова, которая теперь может получить бронзовую медаль.

Отметим, что перепроверка анализов спортсменов была проведена с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.