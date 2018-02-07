МОК хочет провести юношеские Олимпийские игры-2022 в Сенегале

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести юношеские Олимпийские игры 2022 года на африканском континенте, фаворитом в борьбе за право принять соревнования является Сенегал. С соответствующей инициативой выступил президент МОК Томас Бах.

- Пришло время Африки, - цитирует ТАСС Баха.

Отметим, что Олимпийские игры ни разу не проводились в африканских странах. Юношеские игры-2018 пройдут в октябре Буэнос-Айресе. В преддверии соревнований состоится сессия МОК, на которой определится столица юношеской Олимпиады-2022.

Также ранее летние юношеские Игры принимали Сингапур (2010 год) и Нанкин (2014).