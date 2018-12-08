МОК: "Говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу преждевременно"

Международный олимпийский комитет предостерег возможные разговоры о включении киберспорта в соревновательную программу Олимпиад.

"Мы не можем игнорировать популярность киберспорта среди молодежи. Но в обычных видах спорта необходимо проявление физической активности, чего нет в электронных играх. Мы продолжим вести диалог с их представителями. Но некоторые из игр несовместимы с олимпийскими ценностями. К тому же, они развивают виртуальную реальность. Поэтому говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу преждевременно", - говорится в заявлении организации.