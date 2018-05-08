МОК дал согласие кантону Вале подписать заявку Сьона на проведение ОИ-2026

МОК разрешил швейцарскому кантону Вале подписать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Сьоне, информирует Inside the Games. Данная мера позволит облегчить финансовую нагрузку на Сьон, заявка которого подразумевает проведение Игр в нескольких городах Вале, а также кантонах Берн, Фрайбург и Обвальден.

Отметим, 10 июня в Вале состоится референдум, на котором местные жители выразят свое отношение к проведению Олимпиады-2026 в Сьоне.



Также на проведение Игр претендуют Грац (Австрия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция), Калгари (Канада), также Милан, Турин и Кортина д'Ампеццо (Италия), которые хотят подать совместную заявку.



Город-хозяин Игр-2026 будет выбран МОК в 2019 году.