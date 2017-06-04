МОК будет сам предлагать городам провести Олимпиаду?

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в будущем организация может сама предлагать городам принять Олимпийские игры. На данный момент действует система заявок, при которой города сами инициируют свое выдвижение. Также Бах добавил, что Игры могут принимать сразу несколько городов или целый регион.

– Если бы мы знали о желании провести Олимпиаду, будь это город, регион или национальный олимпийский комитет, такой шаг был бы очень подходящим инструментом, – цитирует Баха Westdeutsche Allgemeine Zeitung. – Когда диалог начинается рано, многое может быть сделано вместе. Города могли бы извлечь пользу из наших знаний и ноу-хау. Им не нужно было бы иметь группу консультантов, что увеличивает стоимость проекта.

Очень важно, чтобы дух олимпизма стал осязаем именно в нескольких городах. Олимпийская идея живет в олимпийской деревне, а затем оттуда выносится спортсменами. Это особенно важно, чем когда-либо в этом изувеченном и хрупком мире.