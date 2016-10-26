МОК аннулировал результаты девяти спортсменов на Олимпиаде-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты девяти спортсменов с Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб.

В списке значатся еще пять медалистов: борец вольного стиля Сослан Тигиев, представлявший на Играх-2008 Узбекистан (серебряная медаль, обнаружен туринабол), штангистки украинка Ольга Коробка (серебро, туринабол) и белоруска Анастасия Новикова (бронза, туринабол и станозолол), а также тяжелоатлеты из Белоруссии и Казахстана Андрей Рыбаков (серебро, туринабол) и Таймураз Тигиев (серебро, туринабол) соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее (МОК) лишил россиянку Екатерину Волкову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в беге на 3000 метров с препятствиями.

Отметим, что перепроверка анализов спортсменов была проведена с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.