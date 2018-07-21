Министр РФ по развитию Дальнего Востока: "Вот бы летнюю Олимпиаду во Владивостоке"

Министр РФ по развитию Дальнего Востока высказался за то, чтобы Владивосток стал столицей летней Олимпиады. Накануне, 20 июля, Президент РФ Владимир Путин сказал, что некоторые города страны могут принять летние Игры.

"Вот бы летнюю Олимпиаду во Владивостоке. А почему бы и нет?", – написал Козлов в Твиттере.

В ближайшее время летние Олимпийские игры примут Токио (2020 год), Париж (2024) и Лос-Анджелес (2028).