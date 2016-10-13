Милан может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2028

Мэр Милана Джузеппе Сала рассказал, что город намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году. Он добавил, что многое будет зависеть от результатов выборов страны-хозяйки ОИ-2024.

– Многое зависит от того, чья заявка победит на проведение Игр в 2024 году, – приводит La Gazzetta dello Sport слова мэра Милана. – Если это будет не европейский город, то стоит подумать о выдвижении Милана на 2028 год. Олимпиада – это отличная возможность инвестировать в спортивные объекты города.

На проведение Олимпиады в 2024 году претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт. Ранее в списке претендентов значился и Рим, но позднее глава Олимпийского комитета Италии отозвал заявку.