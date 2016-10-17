Михаил Мамиашвили: "Карелин мог бы стать неплохим президентом ОКР"

Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) России Михаил Мамиашвили считает Александра Карелина, входящего, по информации СМИ, в число претендентов на пост главы ОКР, человеком, досконально изучившим проблемы российского спорта. Глава ФСБР также подчеркнул, что не собирается претендовать на пост главы Олимпийского комитета России в случае ухода с занимаемой должности Александра Жукова.

– Карелин – это человек, досконально изучивший проблемы российского спорта, приводит RT слова Мамиашвили. – Он бы мог стать неплохим президентом ОКР. Более авторитетного, думающего и знающего человека найти сложно. Но почему все решили, что Жуков собирается куда-то уходить? Кроме слов Путина, больше ничего не было. Так что пока все это больше домыслы. Мне с Жуковым работается комфортно. Он сам должен определить свою дальнейшую судьбу.

Я не самый подходящий кандидат на пост президента ОКР в силу ряда причин. Я слишком радикально отношусь ко многим вещам в нашем спорте, которые необходимы для решения поставленных целей. Неважно, идет речь о спортсменах, тренерах или функционерах.

Александр Карелин - претендент на пост президента ОКР?