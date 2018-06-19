Мэр Парижа об Олимпиаде: "Мы должны показать, что готовы к проведению великолепных Игр, показать ценности Европы"

Мэр Парижа и председатель оргкомитета Олимпиады-2024 Анна Идальго заявила, что Игры в столице Франции должны показать истинные ценности Европы.

- Сейчас Европа сталкивается с серьезными вызовами, - приводит Inside the Games слова Идальго. - Но мы хотим направить четкое послание о европейском проекте. Это наша обязанность. Мы должны показать, что готовы к проведению великолепных Олимпийских игр, показать ценности Европы. Мы должны показать, что Игры станут катализатором перемен. Также эта Олимпиада должна стать Играми возможностей для людей с ограниченными возможностями.

Заявка Парижа на проведение Игр-2024 была объявлена победителем в сентябре 2017 года.