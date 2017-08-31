Меньше чем за полгода до Олимпиады реализовано около 23 процентов билетов

За 162 дня до начала Олимпиады 2018 года в Пхенчхане организаторам соревнований удалось реализовать 22,7 процента билетов, утверждает Inside the Games. Отмечается, что этот показатель - самый низкий за всю историю зимних Игр к указанному сроку.

По информации источника, в Корее продано 4,85 процента существующих билетов, хотя планируется, что зрители страны-хозяйки Игр приобретут 70 процентов билетов. Оставшаяся доля была выкуплена Авторизованными реселлерами билетов (ATR). Также говорится, что координационная комиссия МОК в ходе инспекционного визита высказала обеспокоенность темпами продаж.

Напомним, в общей сложности для покупки доступны 1,18 миллиона билетов. По прогнозам МОК, до старта соревнований будут реализованы 90 процентов от этого числа.

Игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.