Марк Адамс: "Жуков внес значительный вклад в работу МОК"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил значительный вклад в работу организации главы ОКР Александра Жукова. Ранее Жуков, являющийся также членом МОК, объявил, что не будет участвовать в новых выборах президента ОКР.

– Очевидно, что Россия – важный член международного спортивного сообщества. Но говорить о замене Жукова и представительстве России в МОК рано, он пока еще остается главой ОКР, вернемся к этому вопросу после выборов главы ОКР, – цитирует ТАСС Адамса. – Жуков внес значительный вклад в работу МОК.