Марина Шаинова: "Никаких документов о лишении медали ОИ-2008 я не видела"

Российская тяжелоатлетка Марина Шаинова пока не получала документов об официальном лишении серебряной медали. Напомним, что ранее МОК объявил о дисквалификации трех российских спортсменок по итогам перепроверки допинг-проб Олимпиады-2008. Тяжелоатлетки Надежда Евстюхина и Марина Шаинова завоевали в Пекине бронзу и серебро соответственно.

- Я никакой информации не знаю, документов еще не видела и не получала, - приводит слова Шаиновой "Р-Спорт". - Никаких комментариев я давать не буду, не хочу и не обязана это делать.