Максим Агапитов: "40 положительных допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов еще не рассмотрены МОК и IWF"

Исполняющий обязанности президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) совместно еще не рассматривали 40 из 48 случаев положительных допинг-проб спортсменов с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, выявленных в результате перепроверки. МОК уже аннулировал результаты 16 спортсменов с Олимпийских игр в Пекине после перепроверки допинг-проб. Девять из них являются тяжелоатлетами. Среди них – россияне Хаджимурат Аккаев (бронза, до 94 кг) и Дмитрий Лапиков (бронза, до 105 кг).

– Понимаете, по итогам Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в мировой, подчеркиваю, тяжелой атлетике выявлено 48 положительных ретестов, – цитирует "Р-Спорт" Агапитова. – И 40 из них еще не рассматривали (совместно) МОК и Международная федерация тяжелой атлетики – они еще в процессе изучения. И только семь из них рассмотрены МОК, но в то же время не рассмотрены Международной федерацией тяжелой атлетики. И лишь одна проба обследована совместно и по ней вынесено окончательное решение и МОК, и IWF.

О чем-то по Аккаеву и Лапикову пока говорить преждевременно. Да, есть решение МОК по спортсменам, но для нас окончательной инстанцией в данном случае является только Международная федерация тяжелой атлетики. Какого-то решения от них к нам не поступало – пока от них вердикт не поступит, это только информация МОК, а не руководство к действию. Слушания IWF по Аккаеву и Лапикову еще не проходили.