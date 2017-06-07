Лос-Анджелес уступил право проведения Олимпиады-2024 Парижу

Лос-Анджелес уступил право проведения Олимпийских игр в 2024 году Парижу, информирует insidethegames.biz. На проведение летних Игр официально претендовали эти два города. Выборы хозяев Олимпиады-2024 должны были пройти 13 сентября в Лиме. Таким образом, Париж остался единственным кандидатом. Американский город может провести следующие летние Игры в 2028 году.

Президент заявочного комитета Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 Кейси Вассерман сделал заявление по поводу такого решения, отметив, что город служит интересам всего олимпийского движения.

– Если говорить прямо, в нашей заявке речь шла не только о Лос-Анджелесе и 2024 годе, – отметил Вассерман. – Даже когда заговорили о назначении хозяинов сразу на две Олимпиады в 2024 и 2028 годах, мы не говорили о том, что первыми будем обязательно мы, или, мол, "сейчас или никогда". Это бы звучало как ультиматум.

Мы могли бы использовать эту стратегию, но не стали, потому что это было бы слишком самонадеянно говорить МОК, что делать и как думать.

Мы являемся слишком хорошими партнерами, чтобы так поступать. Главное для нас – это то, что заявка "Лос-Анджелес-2024" имела бы такое же значение для всего олимпийского движения, как и для жителей города. Именно этого мы придерживались.

Наша заявка отражает единый, разнообразный и гостеприимный город. Мы хотим, чтобы МОК и мировому спортивному сообществу стало понятно, что "Лос-Анджелес" не зациклен на самом себе. Вместо этого наш взгляд устремлен на олимпийское движение и весь мир.