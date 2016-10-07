Лос-Анджелес и Калифорния готовы потратить по 250 миллионов долларов на проведение Олимпиады

Оргкомитет "Лос-Анджелес-2024" отправил вторую часть заявки на проведение Игр в МОК. Как сообщает AFP, в 27-страничном документе говорится о финансовых гарантиях: по 250 миллионов долларов на организацию Олимпиады-2024 готовы потратить власти города и штата. Также в заявке указано, что проведение Игр широко поддерживается местным населением, штат переживает экономический подъем.

Напомним, что конкурентами Лос-Анджелеса будут Париж и Будапешт. Город проведения Игр-2024 будет назван 13 сентября 2017 года.