Лос-Анджелес, Будапешт и Париж вышли в финальный этап выбора хозяина Олимпиады-2024

Лос-Анджелес, Будапешт и Париж допущены до финального этапа выбора города-организатора Олимпиады-2024, сообщает официальный сайт МОК. 23 - 25 апреля комиссия Международного олимпийского комитета проинспектирует Лос-Анджелес, 10 - 12 мая - Будапешт, 14 - 16 мая - Париж. Результаты инспекции будут оглашены в июле, а выборы хозяина Игр состоятся 13 сентября на сессии МОК в Лиме.
В 2020 году Олимпийские игры пройдут в Токио.
shpasic
венгры все против Олимпиады. думаю, что и фрацузам не особо охота тратиться.
17:23 3 февраля
storog1977
Выбор будет сложным и мучительным
17:11 3 февраля