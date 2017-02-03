Лос-Анджелес, Будапешт и Париж вышли в финальный этап выбора хозяина Олимпиады-2024

Лос-Анджелес, Будапешт и Париж допущены до финального этапа выбора города-организатора Олимпиады-2024, сообщает официальный сайт МОК. 23 - 25 апреля комиссия Международного олимпийского комитета проинспектирует Лос-Анджелес, 10 - 12 мая - Будапешт, 14 - 16 мая - Париж. Результаты инспекции будут оглашены в июле, а выборы хозяина Игр состоятся 13 сентября на сессии МОК в Лиме.

В 2020 году Олимпийские игры пройдут в Токио.