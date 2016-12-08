Лос-Анджелес, Будапешт и Париж прошли второй этап борьбы за Олимпиаду-2024

Лос-Анджелес, Будапешт и Париж продолжают борьбу за право проведения Олимпиады-2024. Как сообщает официальный сайт МОК, все три города успешно прошли второй этап, посвященный проверке правовой, государственной и финансовой поддержки.

На третьем этапе будут проверяться опыт городов, вопрос доставки участников и наследие, которое оставит после себя Олимпиада. Проверка пройдет в период с 3 февраля и по апрель или май 2017 года. Комиссия МОК посетит каждый город и опубликует полный отчет. Имя хозяина Игр-2024 будет объявлено в Перу, в сентябре 2017 года.