15:47 | ОЛИМПИАДА

Лос-Анджелес, Будапешт и Париж прошли второй этап борьбы за Олимпиаду-2024

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Лос-Анджелес, Будапешт и Париж продолжают борьбу за право проведения Олимпиады-2024. Как сообщает официальный сайт МОК, все три города успешно прошли второй этап, посвященный проверке правовой, государственной и финансовой поддержки. 

На третьем этапе будут проверяться опыт городов, вопрос доставки участников и наследие, которое оставит после себя Олимпиада. Проверка пройдет в период с 3 февраля и по апрель или май 2017 года. Комиссия МОК посетит каждый город и опубликует полный отчет. Имя хозяина Игр-2024 будет объявлено в Перу, в сентябре 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Тоже за Будапешт, но и Париж можно. А Лос-Анджелес уже принимал летние ОИ, хорош с него.

17:12

Vlаdimir

Хорошо бы если победит Будапешт, но шансов маловато.

16:12

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