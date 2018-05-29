17:01 | ОЛИМПИАДА

Левитин избран первым вице-президентом ОКР


Олимпийское собрание избрало помощника Президента России Игоря Левитина на пост первого вице-президента ОКР. Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, состоявшегося во вторник в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве. Ранее стало известно, что президентом ОКР был избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию 44-летний Станислав Поздняков.

Вице-президентами ОКР избраны глава федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов, еще один помощник Президента РФ Владимир Кожин, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова продолжит выполнять обязанности генерального секретаря ОКР.

Прежний глава ОКР Александр Жуков избран почетным президентом организации.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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