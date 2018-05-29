Левитин избран первым вице-президентом ОКР

Олимпийское собрание избрало помощника Президента России Игоря Левитина на пост первого вице-президента ОКР. Выборы прошли в рамках Олимпийского собрания, состоявшегося во вторник в здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве. Ранее стало известно, что президентом ОКР был избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию 44-летний Станислав Поздняков.

Вице-президентами ОКР избраны глава федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов, еще один помощник Президента РФ Владимир Кожин, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова продолжит выполнять обязанности генерального секретаря ОКР.

Прежний глава ОКР Александр Жуков избран почетным президентом организации.