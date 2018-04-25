Леонид Тягачев: "Мне бы хотелось, чтобы Жуков остался на посту президента ОКР"

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев заявил, что он поддерживает кандидатуру Александра Жукова на выборах президент ОКР. Имя нового главы организации должно быть названо 29 мая по окончании специального собрания.

– Александр Жуков многое сделал для олимпийского движения и заслужил самых высоких оценок за всё время своей работы, – цитируют "Известия" Тягачева. – Мне бы хотелось, чтобы он продолжил руководить организацией. Но если он примет решение сосредоточиться на работе в Госдуме и снимет свою кандидатуру с выборов, все поймут его выбор. Что касается его возможных преемников, то, мне кажется, у нас есть достойные люди, способные грамотно руководить ОКР. В первую очередь назову вице-президентов организации – четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова и помощника президента РФ Игоря Левитина.