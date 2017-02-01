Кривошапка, Лебедева, Каниськина и другие спортсмены, которых лишили медалей Игр

В 2016 году в результате перепроверок допинг-проб Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ряда спортсменов. В среду Россию вновь лишили награды. На этот раз из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки легкоатлетическая сборная осталась без серебряных медалей в женской эстафете 4х400 м 2012 года. У нашей легкоатлетки обнаружен запрещенный туринабол. Таким образом, Кривошапка стала уже 25-й спортсменкой, потерявшей олимпийскую медаль.

СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК