12:50 1 февраля | ОЛИМПИАДА

Кривошапка, Лебедева, Каниськина и другие спортсмены, которых лишили медалей Игр

11 августа 2012 года. Лондон. Наталья АНТЮХ, Татьяна ФИРОВА, Антонина КРИВОШАПКА и Юлия ГУЩИНА. Фото REUTERS
11 августа 2012 года. Лондон. Наталья АНТЮХ, Татьяна ФИРОВА, Антонина КРИВОШАПКА и Юлия ГУЩИНА. Фото REUTERS
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В 2016 году в результате перепроверок допинг-проб Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ряда спортсменов. В среду Россию вновь лишили награды. На этот раз из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки легкоатлетическая сборная осталась без серебряных медалей в женской эстафете 4х400 м 2012 года. У нашей легкоатлетки обнаружен запрещенный туринабол. Таким образом, Кривошапка стала уже 25-й спортсменкой, потерявшей олимпийскую медаль.

СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК

Спортсмен

Вид спорта

Препарат

Место (год)

Юлия ЧЕРМОШАНСКАЯ

Легкая атлетика (4х100 м)

Станозолол, туринабол

1-е (2008)

Анастасия КАПАЧИНСКАЯ, Татьяна ФИРОВА

Легкая атлетика (4х400 м)

Станозолол, туринабол

2-е (2008)

Мария АБАКУМОВА

Легкая атлетика (копье)

Туринабол

2-е (2008)

Денис АЛЕКСЕЕВ

Легкая атлетика (4х400 м)

Туринабол

3-е (2008)

Екатерина ВОЛКОВА

Легкая атлетика (3000 м с/п)

Туринабол

3-е (2008)

Анна ЧИЧЕРОВА

Легкая атлетика (высота)

Туринабол

3-е (2008)

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Легкая атлетика (тройной прыжок)

Туринабол

2-е (2008)

 

Легкая атлетика (длина)

 

2-е (2008)

Хаджимурат АККАЕВ

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Дмитрий ЛАПИКОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Марина ШАИНОВА

Тяжелая атлетика

Туринабол, станозолол

2-е (2008)

Надежда ЕВСТЮХИНА

Тяжелая атлетика

Туринабол

3-е (2008)

Хасан БАРОЕВ

Греко-римская борьба

Туринабол

2-е (2008)

Татьяна ЛЫСЕНКО

Легкая атлетика (молот)

Туринабол

1-е (2012)

Юлия ЗАРИПОВА

Легкая атлетика (3000 м с/п)

Туринабол

1-е (2012)

Сергей КИРДЯПКИН

Легкая атлетика (50 км)

Биологический паспорт

1-е (2012)

Татьяна ЧЕРНОВА

Легкая атлетика (семиборье)

Оралтуринабол

3-е (2012)

Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА

Легкая атлетика (диск)

Оксандролон

2-е (2012)

Евгения КОЛОДКО

Легкая атлетика (ядро)

Туринабол, ипаморелин

2-е (2012)

Светлана ЦАРУКАЕВА

Тяжелая атлетика

Туринабол

2-е (2012)

Ольга КАНИСЬКИНА

Легкая атлетика (20 км)

Биологический паспорт

2-е (2012)

Апти АУХАДОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол, дростанолон

2-е (2012)

Наталья ЗАБОЛОТНАЯ

Тяжелая атлетика

Туринабол

2-е (2012)

Александр ИВАНОВ

Тяжелая атлетика

Туринабол, тамоксифен

2-е (2012)

Антонина КРИВОШАПКА

Легкая атлетика (4х400 м)

Туринабол

2-е (2012)
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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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mobile_actor

Не все хлопают в ладоши и радуются, когда новые методики и технологии позволяют выявлять преступников по старым уголовным делам. Вот, как раз преступники и бандиты - они не радуются. А когда новые технологии позволяют разоблачить спортивных мошенников, тоже не все радуются....

06:26

Пиндосовский прихвостень

Странные рассуждения у некоторых: когда новые методики и технологии позволяют выявлять преступников по старым уголовным делам, оказавшихся в свое время безнаказанными, это прекрасно, все хлопают в ладоши и радуются, что справедливость восторжествовала. А когда новые методики и технологии позволяют выявлять спортивных преступников - все кричат, что это идиотизм. Хавал? Пойман? Получи!

06:12

mobile_actor

miker65, так ради того, чтобы 'утина' ублажить вся эта допинг-система в значительной степени существует.

03:08

bula1974

Спорт высоких достижений пусть ищут спонсоров, ведь бизнесмены умеют считать деньги. Государству эти деньги пустить на оздоровление нации, развитие физкультурного движения, массового спорта

02:44

miker65

И этим уродам наш утин в Кремле ручки их поганые пожимал и целовал некоторых.

02:01

mobile_actor

Госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет...

21:46 1 февраля

Beard

25 медалистов,охренеть .А сколько тех, кто остался не в призах?И самое интересное,это ещё не конец!

20:55 1 февраля

mobile_actor

Оралтуринабол – туринабол в форме для принятия орально, то есть через рот.

18:05 1 февраля

gorsten79

Вот тоже думаю, что "кто ищет -тот всегда найдет"Захотели найти ,нашли и главное у всех-один препарат.прямо идиоты,систематические.

17:11 1 февраля

dv2205

некорректная методика выявления туринабола по следам - чистой воды подстава

15:26 1 февраля

1forever1

А что за препарат такой приняла на ша спортсменка - Оралтуринабол

14:59 1 февраля

Papa Dolphin

У всех отобрать квартиры, машины и бабки, получеенные от государства

14:51 1 февраля

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Материалы других СМИ