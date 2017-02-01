Кривошапка, Лебедева, Каниськина и другие спортсмены, которых лишили медалей Игр

В 2016 году в результате перепроверок допинг-проб Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ряда спортсменов. В среду Россию вновь лишили награды. На этот раз из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки легкоатлетическая сборная осталась без серебряных медалей в женской эстафете 4х400 м 2012 года. У нашей легкоатлетки обнаружен запрещенный туринабол. Таким образом, Кривошапка стала уже 25-й спортсменкой, потерявшей олимпийскую медаль.
СПИСОК РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ, ЛИШЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ ПЕКИНА-2008 И ЛОНДОНА-2012 ПОСЛЕ ПЕРЕПРОВЕРОК
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Препарат
|
Место (год)
|
Легкая атлетика (4х100 м)
|
Станозолол, туринабол
|
1-е (2008)
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Станозолол, туринабол
|
2-е (2008)
|
Легкая атлетика (копье)
|
Туринабол
|
2-е (2008)
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Легкая атлетика (3000 м с/п)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Легкая атлетика (высота)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Легкая атлетика (тройной прыжок)
|
Туринабол
|
2-е (2008)
|
|
Легкая атлетика (длина)
|
|
2-е (2008)
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, станозолол
|
2-е (2008)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
3-е (2008)
|
Туринабол
|
2-е (2008)
|
Легкая атлетика (молот)
|
Туринабол
|
1-е (2012)
|
Легкая атлетика (3000 м с/п)
|
Туринабол
|
1-е (2012)
|
Легкая атлетика (50 км)
|
Биологический паспорт
|
1-е (2012)
|
Легкая атлетика (семиборье)
|
Оралтуринабол
|
3-е (2012)
|
Легкая атлетика (диск)
|
Оксандролон
|
2-е (2012)
|
Легкая атлетика (ядро)
|
Туринабол, ипаморелин
|
2-е (2012)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
2-е (2012)
|
Легкая атлетика (20 км)
|
Биологический паспорт
|
2-е (2012)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, дростанолон
|
2-е (2012)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол
|
2-е (2012)
|
Тяжелая атлетика
|
Туринабол, тамоксифен
|
2-е (2012)
|
Легкая атлетика (4х400 м)
|
Туринабол
|
2-е (2012)
- Татьяна Фирова
- Хасан Бароев
- Татьяна Белобородова (Лысенко)
- Ольга Каниськина
- Татьяна Лебедева (атлетика)
- Антонина Кривошапка
- Мария Абакумова
- Дарья Пищальникова
- Апти Аухадов
- Дмитрий Лапиков
- Надежда Евстюхина
- Анна Чичерова
- Анастасия Капачинская
- Евгения Колодко
- Светлана Царукаева
- Татьяна Чернова
- Сергей Кирдяпкин
- Александр Иванов (тяжелая атлетика)
- Юлия Зарипова
- Наталья Заболотная
- Сборная России (легкая атлетика)
- Сборная России (борьба)
- Сборная России (Тяжелая атлетика)
- Юлия Чермошанская
- Денис Алексеев (легкая атлетика)
- Екатерина Волкова
- Хаджимурад Аккаев
- Марина Шаинова
mobile_actor
Не все хлопают в ладоши и радуются, когда новые методики и технологии позволяют выявлять преступников по старым уголовным делам. Вот, как раз преступники и бандиты - они не радуются. А когда новые технологии позволяют разоблачить спортивных мошенников, тоже не все радуются....
06:26
Пиндосовский прихвостень
Странные рассуждения у некоторых: когда новые методики и технологии позволяют выявлять преступников по старым уголовным делам, оказавшихся в свое время безнаказанными, это прекрасно, все хлопают в ладоши и радуются, что справедливость восторжествовала. А когда новые методики и технологии позволяют выявлять спортивных преступников - все кричат, что это идиотизм. Хавал? Пойман? Получи!
06:12
mobile_actor
miker65, так ради того, чтобы 'утина' ублажить вся эта допинг-система в значительной степени существует.
03:08
bula1974
Спорт высоких достижений пусть ищут спонсоров, ведь бизнесмены умеют считать деньги. Государству эти деньги пустить на оздоровление нации, развитие физкультурного движения, массового спорта
02:44
miker65
И этим уродам наш утин в Кремле ручки их поганые пожимал и целовал некоторых.
02:01
mobile_actor
Госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет, госсистемы нет...
21:46 1 февраля
Beard
25 медалистов,охренеть .А сколько тех, кто остался не в призах?И самое интересное,это ещё не конец!
20:55 1 февраля
mobile_actor
Оралтуринабол – туринабол в форме для принятия орально, то есть через рот.
18:05 1 февраля
gorsten79
Вот тоже думаю, что "кто ищет -тот всегда найдет"Захотели найти ,нашли и главное у всех-один препарат.прямо идиоты,систематические.
17:11 1 февраля
dv2205
некорректная методика выявления туринабола по следам - чистой воды подстава
15:26 1 февраля
1forever1
А что за препарат такой приняла на ша спортсменка - Оралтуринабол
14:59 1 февраля
Papa Dolphin
У всех отобрать квартиры, машины и бабки, получеенные от государства
14:51 1 февраля