Кристоф Хартинг: "Бах должен уйти в отставку"

Олимпийский чемпион 2016 года в метании диска Кристоф Хартинг считает, что олимпийское движение умирает. По его мнению, необходима отставка руководства МОК в связи с допинговыми скандалами.

– Президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку, – цитирует Berliner Morgenpost Хартинга. – Олимпийское движение должно получить лидера, который последователен и выступает за чистый спорт. Сама идея Олимпийских игр серьезно пострадала в прошлом году, потеряла свой блеск и авторитет. Сейчас нужны четкие последовательные реформы.