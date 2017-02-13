18:49 | ОЛИМПИАДА

Кристоф Хартинг: "Бах должен уйти в отставку"

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Олимпийский чемпион 2016 года в метании диска Кристоф Хартинг считает, что олимпийское движение умирает. По его мнению, необходима отставка руководства МОК в связи с допинговыми скандалами.

– Президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку, – цитирует Berliner Morgenpost Хартинга. – Олимпийское движение должно получить лидера, который последователен и выступает за чистый спорт. Сама идея Олимпийских игр серьезно пострадала в прошлом году, потеряла свой блеск и авторитет. Сейчас нужны четкие последовательные реформы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Может быть,в отставку должны уйти Паунд и Макларен?

19:14

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