14:10 9 февраля | ОЛИМПИАДА

Козак назвал предложение о проведении в Петербурге Олимпиады гипотезой

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что решение о заявке Санкт-Петербурга на Олимпиаду-2028 еще не принято. Ранее он говорил, что правительство готово поддержать предложение о проведении Игр в Санкт-Петербурге при условии, что жители города одобрят это.

- Это только гипотеза, и никаких решений нет. И воспринимать это как принятое решение нельзя, - цитирует ТАСС Козака. - Что касается проведения Олимпийских игр в России, хочу отметить, что был разговор с девочкой из Петербурга, которая учится в "Сириусе" и имеет мечту, чтобы город стал олимпийской столицей. Разговор был о гипотетической возможности одного из городов принять Олимпийские игры.

Ранее на территории России проходили две Олимпиады - летняя 1980 года в Москве и зимняя 2014 года в Сочи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4009427

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