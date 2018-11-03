Корея и КНДР отправят в МОК письмо о намерении совместно провести Олимпиаду-2032

Представители Кореи и КНДР договорились о том, что направят в Международный Олимпийский комитет (МОК) совместное письмо, сообщает Reuters. В нем они заявят о желании совместно провести летнюю Олимпиаду-2032.

Также указано, что обе страны продолжат работу над совместными проектами в спортивной сфере. Так, на мужском чемпионате мира-2019 в Германии выступит объединенная команда Кореи. На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане корейцы выставили объединенную команду в женском хоккейном турнире.

Ранее сообщалось, что за проведение Олимпиады-2032 планируют побороться Индия и Индонезия.