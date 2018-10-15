Корея и КНДР обсудят вопрос совместного проведения Олимпиады 2032 года

Корея и КНДР в октябре обсудят вопрос по совместной заявке на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, информирует агентство Yonhap. Сегодня в Пханмунджоме проходит встреча представителей обоих государств. Стороны обсуждают ранее достигнутые договоренности.

Делегацию Кореи возглавляет министр объединения Чо Мен Ген, КНДР представляет председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Ранее министр культуры, спорта и туризма Кореи То Чон Хван отметил, что КНДР и Корея намерены подать совместную заявку на проведение ОИ-2032. Планируется, что Игры пройдут в Сеуле и в Пхеньяне.