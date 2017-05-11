Комиссия МОК довольна планом подготовки Лос-Анджелеса к проведению Олимпиады-2024

Оценочная комиссия МОК во главе с Патриком Бауманном посетила Лос-Анджелес, чтобы изучить возможность города претендовать на проведение Олимпиады-2024. Члены комиссии высказывали опасения, что транспортная инфраструктура и без того загруженного города не справится с потом туристов во время Игр.

– Городские власти создали убедительный план по развитию транспортной сети к Олимпиаде, – цитирует AFP Бауманна. – Все проработано тщательно. Мы прекрасно понимаем, что Лос-Анджелес большой город, там большой трафик на дорогах. Но показанный нам проект выглядит убедительно, он оправдывает наши ожидания, так что город способен принять у себя Игры.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти подчеркнул, что новая администрация президента США Дональда Трампа поддерживает Калифорнию в намерении провести Олимпиаду-2024, несмотря на разногласия по другим вопросам.

– Лос-Анджелес сталкивался и раньше с повышенным трафиком, – отметил Гарсетти. – На улучшение транспортной сети будет потрачено 88 миллиардов долларов, будут построены новые линии метро. Мы уверены в том, что способны провести Игры. Олимпиада объединяет нашу страну: все, что мы просили у нынешнего руководства США, нам одобряли.