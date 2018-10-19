Колесников боксировал в финале юношеских Игр с трещиной в запястье

Российский боксер Руслан Колесников признался, что в финале боксерского турнира в категории до 81 килограмма на юношеских Олимпийских играх с трещиной в запястье. Россиянин проиграл британцу Кэролу Итауме.

- Получил травму еще на апрельском юниорском первенстве Европы в Италии, потом было мировое первенство в Будапеште, небольшая пауза и Олимпийские игры, - цитирует TeamRussia.pro Колесникова. - Назад пути не было, я не мог подвести команду. Приходилось боксировать, хотя рука была не в лучшем состоянии.