Казань хочет принять летние Олимпийские игры

Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил о желании столицы Татарстана принять у себя летние Олимпийские игры, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- У нас прекрасный стадион, который был построен одним из первых к чемпионату мира 2018 года, - сказал Метшин. - Мы уже принимали такие великие клубы, как "Ливерпуль". И вся инфраструктура города - гостиницы, дороги, аэропорт, вопросы безопасности, благоустройства и прочее на высоком уровне. Мы растем, начиная с Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта. И мы идем шаг за шагом к высшей точке - это ЧМ по футболу. После этого останутся только летние Олимпийские игры, которые в будущем, надеюсь, Казань тоже получит.