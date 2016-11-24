16:52 | ОЛИМПИАДА

Казань хочет принять летние Олимпийские игры

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Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил о желании столицы Татарстана принять у себя летние Олимпийские игры, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- У нас прекрасный стадион, который был построен одним из первых к чемпионату мира 2018 года, - сказал Метшин. - Мы уже принимали такие великие клубы, как "Ливерпуль". И вся инфраструктура города - гостиницы, дороги, аэропорт, вопросы безопасности, благоустройства и прочее на высоком уровне. Мы растем, начиная с Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта. И мы идем шаг за шагом к высшей точке - это ЧМ по футболу. После этого останутся только летние Олимпийские игры, которые в будущем, надеюсь, Казань тоже получит.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxscorp78

ну а потом межпланетный шахматный....

18:11

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