Калгари отказался от заявки на проведение Олимпиады-2026

Калгари не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады 2026 года. Такое решение принял городской совет. Ранее в канадском городе прошел референдум, на котором 56,4 процента проголосовавших высказались против проведения Игр.

Как сообщает CBC, горсовет принял решение единогласно. Мэр города Нахид Ненши заявил, что он гордится тем, насколько прозрачным был процесс голосования и сказал, что это только начало большого обсуждения того, в каком направлении будет двигаться город.

Ранее на проведение Олимпиады также подали заявку Милан (Италия) и Стокгольм (Швеция). Хозяин Игр 2016 года будет назван 23 июня 2019 года на сессии МОК в Лозанне (Швейцария).