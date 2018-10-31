Калгари может снять заявку на проведение Олимпиады-2026

Калгари может отказаться от идеи провести Олимпийские игры 2026 года. В Канаде возникли разногласия по поводу финансирования Игр, из-за чего оценочная комиссия считает бессмысленным проведение референдума, который был запланирован на 13 ноября.

Как сообщает СВС, власти Канады и Калгари не смогли договориться о том, как поделить траты на организацию Олимпиады. Общая стоимость проведения оценивается почти в 4 миллиарда долларов. Около 60 процентов суммы должны заплатить власти страны и города. При этом федеральные власти готовы дать только половину требуемой суммы, а Калгари это не устраивает.

Напомним, что помимо кандидатуры Калгари МОК зарегистрировал совместную заявку Милана и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольма.