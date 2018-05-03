Исполком МОК определил процедуру перераспределения медалей, отобранных у нарушителей антидопинговых правил

Исполком МОК утвердил процедуру перераспределения медалей, которых были лишены спортсмены, уличенные в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает Inside the Games, над документом работала Комиссия спортсменов и Спортивный департамент МОК. Перераспределение должно происходить в течение 12 месяцев после завершения юридического процесса по этому вопросу.

В документе предусмотрены несколько вариантов того, как спортсмены могут получить медали, которых были лишены нарушители. Среди вариантов вручение на Олимпийских играх, на Юношеских олимпийских играх, через соответствующие международные федерации или национальные олимпийские комитеты, также будет возможность получить медали в Олимпийском музее или на частной церемонии по выбору спортсменов.

– Здорово, что исполком принял документ, над которым долго работала Комиссия спортсменов МОК, – отметила глава комиссии Кирсти Ковентри. – Это движение вперед и обнадеживающее решение на будущее. К созданию документа нас подтолкнуло счастье на лицах норвежских керлингистов, которые получали медали на Олимпиаде-2018.

Напомним, что норвежцы получили бронзовые медали Игр в Пхенчхане, когда их была лишена российская пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.