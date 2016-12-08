Многократная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вошла в рабочий президиум олимпийского собрания, открывшегося сегодня в Москве, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ.

Также его членами по предложению главы ОКР Александра Жукова стали вице-президент ОКР Анастасия Давыдова, первый вице-президент Владимир Кожин, министр спорта РФ Павел Колобков, помощник Президента РФ Игорь Левитин, член МОК Александр Попов, генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, почетный президент ОКР и член МОК Виталий Смирнов, член МОК Шамиль Тарпищев и председатель Госсовета РФ по физической культуре и туризму Леонид Тягачев. Против их кандидатур проголосовал лишь один человек.

- Избрание Исинбаевой членом комиссии спортсменов МОК и, позднее, членом МОК - ответ на санкции против российского спорта, - сказал Жуков.