Исинбаева не поехала на сессию МОК в Лиме из-за беременности

Двукратная олимпийская чемпионка, бывшая глава наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева не поехала в Лиму, где проходит сессия организации. Как сообщает Insidethegames.biz, россиянка не примет участия в выборах столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов по причине беременности.

По итогам сессии МОК Париж и Лос-Анджелес будут утверждены в качестве столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно. Кроме того, в пятницу, 15 сентября, в 16,00 по московскому времени свои доклады впервые представят две комиссии МОК. Денис Освальд расскажет о ходе перепроверок проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи, а Самуэль Шмид – о расследовании в отношении государственного сговора по допинговому мошенничеству в России.