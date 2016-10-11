Исинбаева может сменить Жукова на посту президента ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева может занять пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) вместо Александра Жукова, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в руководстве организации.
По информации источника, Владимир Путин предложил Исинбаевой занять эту должность после встречи с олимпийскими чемпионами в Кремле. Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы ОКР Александра Жукова сосредоточиться на работе в Госдуме. Однако официально об отставке Жукова с поста главы ОКР пока объявлено не было.
fer9999
Елена Исинбаева несомненно великая спортсменка. Назначение на такие ответственные посты, должно сопровождаться не только заслугами в спорте....Если человек на протяжении долгого времени, до 35 лет ничего кроме того как прыгать с шестом не делал, возникает вопрос: "Что этот человек будет делать на должности Президента ОКР?" Прыгать с шестом там не нужно, быстро бегать и т.п. - тоже не придется....нормативно-правовой базы, простых базовых элементов в работе на государственной службе, а также опыта именно, административной работы у нее нет.... Много примеров нахождения этих людей в государственной думе (борцы, бегуны, боксеры и т.д) - никакого толку с точки зрения пользы именно в той работе, которая именно на таких должностях и ведется....просто от не имения опыта и соответствующих знаний. именно из-за таких назначений наша Олимпийская сборная по легкой атлетике и паралимпийская сборная не попали в Рио....так как отстоять спортсменов профессионально (административно) не в состоянии. Возникает простой вопрос: "Зачем опять наступать на те же грабли и делать такие не продуманные назначения, на столь ответственные должности?"
21:39
Podvodnik
Это конечно ошибка, при всём уважении к Елене, как к спортсменке. Думаю Алина Кабаева поможет стать главой ОКР Винер. Она лучшая замена Жукову.
21:10
oze11
Одно не решение не адекватнее другого
20:49
Ж и в о й
Пускай лучше сразу министром спорта Лена становится, чего уж мелочиться)
20:42