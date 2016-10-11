Исинбаева может сменить Жукова на посту президента ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева может занять пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) вместо Александра Жукова, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в руководстве организации.

По информации источника, Владимир Путин предложил Исинбаевой занять эту должность после встречи с олимпийскими чемпионами в Кремле. Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы ОКР Александра Жукова сосредоточиться на работе в Госдуме. Однако официально об отставке Жукова с поста главы ОКР пока объявлено не было.