18:40 | ОЛИМПИАДА

Исинбаева и Смирнов вошли в межведомственные комиссии Совета при президенте

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а также глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов включены в состав межведомственных комиссий Совета при президенте России по спорту, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

34-летняя россиянка стала членом состава комиссии по развитию спорта высших достижений. Смирнов вошел в состав комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru

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