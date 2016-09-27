Исинбаева и Смирнов вошли в межведомственные комиссии Совета при президенте

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а также глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов включены в состав межведомственных комиссий Совета при президенте России по спорту, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

34-летняя россиянка стала членом состава комиссии по развитию спорта высших достижений. Смирнов вошел в состав комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок.