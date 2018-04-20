Индия хочет побороться за проведение Олимпиады-2032

Президент Индийской олимпийской ассоциации Нариндер Батра заявил, что Индия намерена подать заявку на проведение Олимпиады-2032, сообщает Hindustrian Times. Также, по его словам, индийца поборются за право принять юношескую Олимпиаду-2026 и Азиатские игры-2030.

Президент Томас Бах подчеркнул, что подача заявок на Игры-2032 пока не открыта, так что говорить о перспективах Индии еще рано. Ранее возможность подачи заявки на проведение Олимпиады-2032 рассматривали также Катар, Аргентина и Россия. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город может принять летние Игры-2032 или 2036.